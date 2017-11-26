В Центральноафриканской республике погиб миротворец из Египта

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди напади на конвой миротворцев ООН на юге Центральноафриканской Республики в воскресенье, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает миссия всемирной организации в африканской стране (MINUSCA).

"Миротворец из Египта, представитель миссии ООН в ЦАР (MINUSCA) убит, еще трое получили ранения в результате нападения вооруженных элементов в воскресенье утром недалеко от (населенного пункта) Гамбо (Gambo) в префектуре Мбому на юге Центральноафриканской Республики. В ходе атаки пять нападавших, предположительно, члены (христианских формирований) "Анти-Балака" были убиты, остальные участники группировки сбежали", — говорится в заявлении миссии, размещенном на ее официальном сайте.

Нападение произошло в воскресенье утром, когда миротворцы направлялись из города Бангасу в Бамболо. Для эвакуации раненых миротворцев с места происшествия миссия ООН задействовала два вертолета.

В ноябре Совбез ООН утвердил увеличение миротворческого контингента в ЦАР и продлил срок его пребывания в стране еще на год. На данный момент общая численность миссии ООН в ЦАР MINUSCA — около 13 тысяч человек, бюджет миссии — более 800 миллионов долларов. После инцидента в воскресенье общее число погибших миротворцев ООН в ЦАР с начала года составило 13 человек.

В ЦАР уже более трех лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, ситуация обострилась после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".