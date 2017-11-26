Лишний груз: в деле о пропаже подлодки «Сан-Хуан» появились новые детали

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В деле о пропавшей аргентинской подлодке "Сан-Хуан" появились новые детали. По данным брата одного из младших офицеров субмарины, вместо положенных 37 членов экипажа на ней находились 44 человека, причем остальные семь человек не были подводниками.

Среди них были два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos Tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки. Эту информацию родственнику подводника сообщила супруга разведчика, находившегося на борту субмарины.

Сошедшие на берег

При этом газета Clarin со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщила, что два члена экипажа покинули подлодку незадолго до ее исчезновения.

Одного из моряков отпустили в увольнительную из-за госпитализации матери. Второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки в последние минуты перед погружением — он в течение нескольких дней просил начальство отпустить его, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом. Об этом мать моряка рассказала в интервью изданию.

Обычная практика

По мнению главного редактора журнала Министерства обороны "Воин России" капитана первого ранга Василия Дандыкина, дополнительные пассажиры не могли стать причиной аварии на подлодке. По его словам, такое происходит постоянно.

"Это могут быть представители вышестоящих штабов, науки, промышленности, нештатные священники, военные журналисты. В прочный корпус атомной подводной лодки, например, на межфлотский переход может сесть и второй экипаж. Конечно, штатным членам команды приходится потесниться", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что все, кто выходит в море на борту подводной лодки, проходят соответствующую, "в частности, легководолазную подготовку".

"Это — не пассажиры, а профильные специалисты, которые подготовлены к подводному плаванию. Лодки практически никогда не выходят только со штатной командой на борту. Они изначально рассчитаны на прием дополнительного количества людей и нештатного имущества", — пояснил Дандыкин.

Что случилось с подводной лодкой?

Подлодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Пропавшая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Она располагала запасом кислорода на шесть дней в автономном режиме. Провизии должно хватить на 15 суток. Известно, что в момент последнего выхода на связь экипаж сообщил о возникшей аварии.

В четверг ВМС Аргентины сообщили, что в районе исчезновения подлодки прогремел взрыв.

Помощь России

Несмотря на плохую погоду поиски субмарины продолжаются.

В пятницу в Аргентину вылетели российские специалисты. В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей стал глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Минобороны также направило в Аргентину мобильный комплекс "Пантера плюс", предназначенный для поиска объектов на глубине.

Кроме того, в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое находилось у западного побережья Африки. Этот корабль оборудован двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до шести километров.

В поисках также участвуют британские и американские силы, к ним присоединилось норвежское судно. В Аргентине заявили, что операция продолжится до тех пор, пока субмарина не будет найдена.