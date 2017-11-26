В Исламской коалиции назвали свои главные задачи

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Исламская антитеррористическая коалиция, собравшаяся в воскресенье на первую официальную встречу, не направлена против каких-либо стран или религий, а видит целью борьбу с радикалами и террористами, подчеркнул командующий коалицией пакистанский генерал Рахиль Шариф.

Саудовская Аравия основала исламскую коалицию по борьбе с терроризмом в декабре 2015 года, однако официальная встреча состоялась впервые. В Эр-Рияд приехали министры из 41 страны-участницы, а также делегации от наблюдателей.

"Военная исламская коалиция видит своей главной целью борьбу с терроризмом, а не противостоит какому-либо государству или религии. Коалиция стремится, чтобы терроризм получил коллективный ответ", — заявил Шариф, выступая на встрече, которую транслировал саудовский телеканал Al Hadath.

Он отметил, что коалиция планирует выпускать медиа-контент для борьбы с радикальной пропагандой, вести военные учения и пресекать финансовые потоки группировок. Он добавил, что также планируется открыть платформу для обмена данными разведки.

Как заявил возглавивший встречу саудовский наследный принц и министр обороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд, более 40 стран направили "мощный сигнал" о готовности к совместной работе.

Вскоре после основания коалиции в декабре 2015 года Мухаммед бен Салман отмечал, что новый блок видит своей целью не только террористическую группировку "Исламское государство"*, но и другие группировки. На фоне опасений некоторых политиков и экспертов, что исламская коалиция станет инструментом в суннитско-шиитском противостоянии на Ближнем Востоке, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подчеркнул, что коалиция не является исключительно суннитской.

В первоначальный состав коалиции вошли 34 государства, позднее он расширился до 41. Ни Сирия, ни Ирак, где вооруженные силы противостояли ИГ*, не вошли в состав созданной Эр-Риядом группы.

*Террористическая организация, запрещена в России