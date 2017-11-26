Киев на заседании в Минске по Донбассу намерен обсудить обмен пленными

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что на заседании гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе 29 ноября в Минске будут обсуждаться детали процесса обмена пленными в Донбассе.

"Там же (в самопровозглашенных ЛНР и ДНР — ред.) все наши заложники находятся без какого-либо статуса… дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать. На Украине есть определенная процедура, на которую мы тоже готовы идти. Главное, чтобы теперь эти обещания со стороны ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) были воплощены в действие. 29 числа наша группа будет опять в Минске участвовать в переговорах и, конечно же, будут обсуждать детали этого процесса (освобождения пленных — ред.)", — сказал Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом. Всего, по данным Медведчука, на территории непризнанных республик находятся 94 человека из 157 разыскиваемых украинской стороной.