РИМ, 26 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано отметил важную роль, которую Россия играет в мире, в том числе, в разрешении кризисов в Средиземноморье.

"Мы признаем за Россией роль глобального действующего лица и незаменимого собеседника по кризису Средиземноморья. Как и мы, она ведет диалог со всеми ливийским собеседниками и поддерживает деятельность (спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гассана) Саламе", — заявил глава итальянского МИД в интервью, которое в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa.

"В этом году мы развили плодотворный диалог с Москвой по Ливии и не только. В будущую пятницу мы обсудим это наше сотрудничество с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым в ходе встречи на вилле Мадама", — сказал Алфано.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 1 декабря Лавров посетит Италию с рабочим визитом, в рамках которого проведет переговоры с Алфано в Риме.

По ее словам, на предстоящей встрече имеется в виду обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине, на Корейском полуострове.

Глава МИД РФ также примет участие в работе третьей международной конференции "Средиземноморье. Римский диалог", сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.