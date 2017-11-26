Южная Корея сообщила КНДР о судьбе беглого солдата через громкоговорители

ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости. Военные Южной Кореи через установленные на границе с КНДР громкоговорители ежедневно ведут вещание новостей о судьбе северокорейского солдата, который в начале месяца перебежал на южнокорейскую территорию.Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских военных кругах, сообщения о беглом военнослужащем из КНДР передаются ежедневно и в мельчайших деталях освещают и сам побег, и полученные северокорейским военным ранения, и оказанное ему в Южной Корее лечение. Последние новости были посвящены, в частности, рациону питания солдата в южнокорейской больнице.
По мнению экспертов, вещание новостей через громкоговорители на границе направлено на оказание максимального психологического давления на северокорейских пограничников и проживающих в регионе жителей. КНДР, в свою очередь, традиционно подвергает жесткой критике действия Южной Кореей, так как сообщения подобного рода могут спровоцировать новые попытки бегства северокорейских солдат через границу.
Военнослужащий был доставлен в больницу Южной Кореи, где ему провели несколько операций. В настоящее время беглый солдат пришел в себя, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Его пребывание в южнокорейской больнице, по предварительным расчетам, обойдется в 100 миллионов южнокорейских вон (около 92,3 тысячи долларов), однако решения о том, кто именно должен будет покрыть расходы на лечение пока не принято.
Представители южнокорейского министерства по делам объединения Кореи, в свою очередь, подчеркнули, что на решение об уплате счета из больницы не повлияет тот факт, располагает ли беглый солдат секретной информацией о КНДР или нет.