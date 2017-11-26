Южная Корея сообщила КНДР о судьбе беглого солдата через громкоговорители

ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости. Военные Южной Кореи через установленные на границе с КНДР громкоговорители ежедневно ведут вещание новостей о судьбе северокорейского солдата, который в начале месяца перебежал на южнокорейскую территорию.

Как пишет агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских военных кругах, сообщения о беглом военнослужащем из КНДР передаются ежедневно и в мельчайших деталях освещают и сам побег, и полученные северокорейским военным ранения, и оказанное ему в Южной Корее лечение. Последние новости были посвящены, в частности, рациону питания солдата в южнокорейской больнице.

По мнению экспертов, вещание новостей через громкоговорители на границе направлено на оказание максимального психологического давления на северокорейских пограничников и проживающих в регионе жителей. КНДР, в свою очередь, традиционно подвергает жесткой критике действия Южной Кореей, так как сообщения подобного рода могут спровоцировать новые попытки бегства северокорейских солдат через границу.

Побег военнослужащего из КНДР на территорию Южной Кореи произошел 13 ноября. По информации источников в южнокорейских военных кругах, беглый солдат приехал к приграничному комплексу Пханмунджом на угнанном автомобиле, но так как транспортное средство застряло в яме, он выбежал из автомобиля и пересек границу пешком. При попытке бегства он получил пять пулевых ранений, все выстрелы были произведены со стороны КНДР.

Военнослужащий был доставлен в больницу Южной Кореи, где ему провели несколько операций. В настоящее время беглый солдат пришел в себя, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Его пребывание в южнокорейской больнице, по предварительным расчетам, обойдется в 100 миллионов южнокорейских вон (около 92,3 тысячи долларов), однако решения о том, кто именно должен будет покрыть расходы на лечение пока не принято.

Представители южнокорейского министерства по делам объединения Кореи, в свою очередь, подчеркнули, что на решение об уплате счета из больницы не повлияет тот факт, располагает ли беглый солдат секретной информацией о КНДР или нет.