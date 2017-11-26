В Чили перевернулся автобус, 11 человек погибли, 20 ранены

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Автобус перевернулся на дороге в центральной части Чили, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на чиновников.

По данным телеканала, авария произошла в области Араукания вечером в субботу на дороге между городами Виктория и Каракаутин в 600 километрах от столицы Сантьяго. Как отмечает газета Mundo, пострадавших, многие из которых получили серьезные травмы, доставили в больницы.

"Грустные новости о том, что в Виктории перевернулся автобус. Мои самые глубокие соболезнования семьям погибших", — заявила глава государства Мишель Бачелет в Twitter.