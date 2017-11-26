Пакистанская оппозиция потребовала немедленной отставки главы МВД

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя — РИА Новости. Оппозиционная пакистанская партия "Техрик-е-Инсаф" (ПТИ) потребовала немедленной отставки министра внутренних дел страны Ахсана Икбала на фоне продолжающейся уже второй день операции силовиков по разгону религиозных активистов в Исламабаде, передает телеканал Geo TV.

В столице Пакистана уже неделю проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, которые спровоцировали недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В полночь 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. В субботу утром полиция начала силовой разгон.

Ссылаясь на заявление, распространенное генеральным секретарем ПТИ Джехангиром Тарином, телеканал сообщает, что оппозиция обвиняет Икбала в некомпетентности из-за его решения привлечь армию к разгону протестующих.

Генсек ПТИ также заявил, что, вместо того, чтобы решать сложившуюся проблему, Икбал "продолжает делать пустые заявления", находясь на посту главы МВД страны.

Тарин также раскритиковал решение властей временно заблокировать вещание частных телеканалов и работу большинства популярных социальных сетей. Он назвал эти меры "недемократическими", призвав немедленно отменить их.

Накануне в беседе с журналистами глава МВД заявил, что власти готовы приостановить силовую операцию и сесть за стол переговоров с протестующими "в любой момент". Он напомнил, что силовая операция по зачистке улиц Исламабада от религиозных активистов проходит в строгом соответствии с директивой Верховного суда.

Помимо этого, Икбал призвал местных жителей "не провоцировать хаос", так как, по словам чиновника, "он будет играть на руку сторонникам заговора против их страны".

Вскоре после начала операции в Исламабаде спонтанные демонстрации в поддержку религиозных активистов вспыхнули в большинстве крупных городов на территории страны. В самой пакистанской столице по-прежнему сохраняется напряженная обстановка.

По последним данным, за последние сутки погибли не менее шести человек, по меньшей мере 200 получили ранения. Из них 90 — сотрудники полиции и бойцы спецподразделений. В столичный район Файзабад, где изначально проходила акция исламистов, стянуты дополнительные силы МВД и армии.

Five Things To Know About Pakistan Anti-Blasphemy Protests: In the space of three weeks, a simple demonstration in Islamabad has turned into a national crisis for Pakistan. https://t.co/8rheA7Ac8j pic.twitter.com/uu6G2n8miW — NewsStory (@NewsStoryIndia) 26 ноября 2017 г.

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