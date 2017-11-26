Замглавы МИД России обсудит с южнокорейскими дипломатами проблематику КНДР

СЕУЛ, 26 ноя — РИА Новости. Замглавы российского МИД Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Сеул планирует провести ряд встреч в МИД Южной Кореи. Консультации будут касаться, в том числе, урегулирования ядерной проблемы КНДР, добавил он.

Визит продлится с 26 по 28 ноября.

"В ходе визита в Сеул я планирую встретиться с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Мы обсудим как вопросы двусторонней повестки дня, так и вопросы, связанные с урегулированием северокорейской ядерной проблемы", — сказал Моргулов РИА Новости по прибытии в Сеул.

По словам российского замминистра, консультации с представителями МИД Южной Кореи запланированы на понедельник.

Кроме того, в ходе визита в южнокорейскую столицу Моргулов планирует принять участие в азиатской сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".