Во Франции жандармы открыли огонь по машине с мигрантами, наехавшей на них

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов в северофранцузском городе Кале, один сотрудник правоохранительных органов получил травму, сообщает телеканал LCI.

По данным канала, инцидент произошел, когда патруль попытался осуществить досмотр машины. "В результате наезда жандарм получил травму колена, республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь", — цитирует телеканал заявление префектуры Кале.

В автомобиле находились девять мигрантов: шесть иракцев и три афганца. Все они, предположительно, собирались нелегально пересечь границу.

В портовом городе Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на его снос в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.