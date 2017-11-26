МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала более 70 участников беспорядков в центре бельгийской столицы, сообщает издание Soir со ссылкой на прокуратуру.
По данным издания, в общей сложности стражи порядка провели 16 судебных задержаний и 55 административных. В полиции также уточнили, что в результате столкновений никто не пострадал.
В ноябре по бельгийской столице прокатилась волна беспорядков. Самые масштабные погромы произошли 11 ноября, когда около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы.