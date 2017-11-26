МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала более 70 участников беспорядков в центре бельгийской столицы, сообщает издание Soir со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что беспорядки на одной из торговых улиц в центре Брюсселя начались после завершения манифестации в поддержку оказавшихся в Ливии мигрантов. Группа молодежи из 30 человек громила витрины магазинов и полицейские автомобили. В операции по усмирению нарушителей общественного порядка участвовало полицейское подразделение по борьбе с уличными беспорядками, а также были привлечены водомет и вертолет.

По данным издания, в общей сложности стражи порядка провели 16 судебных задержаний и 55 административных. В полиции также уточнили, что в результате столкновений никто не пострадал.

В ноябре по бельгийской столице прокатилась волна беспорядков. Самые масштабные погромы произошли 11 ноября, когда около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы.