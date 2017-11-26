У берегов Ливии более 30 мигрантов погибли при крушении лодки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 30 мигрантов, в том числе дети и женщины, погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии, сообщил представитель военно-морского флота Ливии Аюб Гхасем.
Как сообщает итальянская газета Corriere della sera, Гхасем рассказал, что при крушении погиб 31 человек, в том числе три ребенка и 18 женщин. Еще 80 человек в тяжелом состоянии были спасены и доставлены на военную базу в Триполи.
"По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруза", — цитирует издание представителя военно-морских сил Ливии.
В ходе спасательной операции ливийские моряки заметили также плот со 120 мигрантами. Таким образом, в общей сложности, ливийской береговой охране удалось спасти 200 человек, пишет газета.
Однако во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80%. В итоге за первые десять месяцев года число беженцев снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 111 тысяч человек.