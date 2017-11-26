У берегов Ливии более 30 мигрантов погибли при крушении лодки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 30 мигрантов, в том числе дети и женщины, погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии, сообщил представитель военно-морского флота Ливии Аюб Гхасем.

Как сообщает итальянская газета Corriere della sera, Гхасем рассказал, что при крушении погиб 31 человек, в том числе три ребенка и 18 женщин. Еще 80 человек в тяжелом состоянии были спасены и доставлены на военную базу в Триполи.

"По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруза", — цитирует издание представителя военно-морских сил Ливии.

В ходе спасательной операции ливийские моряки заметили также плот со 120 мигрантами. Таким образом, в общей сложности, ливийской береговой охране удалось спасти 200 человек, пишет газета.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.

Однако во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80%. В итоге за первые десять месяцев года число беженцев снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 111 тысяч человек.