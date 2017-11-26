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Ватиканский портной: как и где шьют сутаны для папы римского

08:0026.11.2017
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в соборе Святого Петра в ВатиканеПапа Римский Франциск в соборе Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini

РИМ, 26 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. "Да, ваше Высокопреосвященство, заказ готов, можете забирать". Судя по обращению, собеседником одного из кузенов Гаммарелли на другом конце телефонной трубки был ни много ни мало ватиканский кардинал.

Церковным иерархам и простым священникам, как и обычным людям, необходима ежедневная рабочая одежда: за ней они обращаются к семье Гаммарелли, которая вот уже более двух веков шьет сутаны и другие предметы церковного облачения для католического духовенства.

"Насколько нам известно, ателье нашей семьи было создано в 1798 году. Тогда Италии еще не существовало, а Рим входил в Папскую область. Я являюсь частью шестого поколения и управляю магазином и мастерской вместе с двумя моими кузенами", — рассказывает Лоренцо Гаммарелли, расположившись в удобном кресле своего маленького кабинета.

© РИА Новости / Александр ЛогуновВатиканский портной Лоренцо Гаммарелли
© РИА Новости / Александр Логунов
Ватиканский портной Лоренцо Гаммарелли

Средний из кузенов Гаммарелли — крупный, немного застенчивый и по-итальянски обходительный мужчина сорока пяти лет. Мы беседуем в самом сердце Рима. На соседней улице шумит площадь Пантеона, а за прилавком, будто наперекор обычным римским децибелам и суете, неторопливо и аккуратно обслуживают покупателей и перекладывают свертки с тканью. Войдя в магазин, покупатель оказывается в длинном и узком помещении, в левой части которого почти все свободное место занимает вытянутый массивный прилавок. Вдоль стен тянутся деревянные шкафы с глубокими полками, почти до потолка забитые разноцветными рулонами. У противоположной стены — скрытая дверь в кабинет и витая темная лестница, ведущая в святая святых этого культового заведения — мастерские, где шьются католические сутаны, за которыми к семье Гаммарелли обращается и сам папа римский.

"О первых годах нам известно довольно мало, потому что никаких документов об этом времени не сохранилось, но мы точно знаем, что мой предок сразу начал работать портным для католического духовенства. Постепенно наша семья стала шить сутаны и для папы: можно с уверенностью сказать, что этим мы занимаемся начиная с Пия Х, который стал первым папой, избранным в ХХ веке. С тех пор папы носят только нашу одежду", — говорит портной с 15-летним стажем.

Церковное облачение, как замечает Лоренцо, в чем-то похоже на военную форму: при ее выборе могут работать личные предпочтения, однако только при уважении существующих правил. Тем не менее для сутан эти ограничения меньше в отсутствие зафиксированных норм, поэтому зачастую привычки и традиции оказываются сильнее правил.

Папа Римский Франциск и автомобиль Lamborghini, подаренный ему производителем. 15 ноября 2017
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
Папе римскому подарили Lamborghini
"По традиции папы носят два цвета — красный и белый: белая для сутаны, красный — для накидки на плечи. Папа Франциск же захотел только белое. В обычном гардеробе понтифика туфли тоже красного цвета, но Франциск попросил делать их черными", — рассказывает портной.

Обувь, кстати, в отличие от одежды, Гаммарелли не делают сами, а закупают на одной из итальянских фабрик и потом перепродают. Но делается это только ради клиента.

"Им нравится приходить и брать все сразу, без походов по магазинам. Это обычные мокасины, но не та обувь, которую можно найти в городе. До конца 60-х годов епископы должны были носить мокасины с серебряной пряжкой, а кардиналы — с золотой. Сейчас этого правила не существует: туфли теперь одинаковы для всех, а эту пряжку больше не носят", — объясняет Гаммарелли.

© AP Photo / Andrew MedichiniВитрина магазина Гаммарелли в Риме
© AP Photo / Andrew Medichini
Витрина магазина Гаммарелли в Риме

Клиент номер один

"Я никогда не встречал Святого Отца лично, но рано или поздно это может произойти. Насколько я знаю, его не очень интересует сама одежда — он носит то, что ему приносят согласно его указаниям. Они просты: папа носит исключительно белое", — с волнением говорит Лоренцо.

Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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И если немногие пожелания нынешнего главы Католической церкви касаются только цвета аксессуаров и обуви, то его предшественники были более требовательны: "Иоанн Павел II страдал от жары, ему всегда была нужна как можно более легкая одежда, даже зимой. Бенедикт XVI же, наоборот, любил тепло: после избрания, когда он выступал с первым благословением на площади Святого Петра, на нем под сутаной был надет черный свитер. Его за это очень критиковали", — вспоминает Гаммарелли.

Нынешнего папу римского с уверенностью можно назвать старым клиентом ватиканского ателье.

"Папа Франциск являлся нашим покупателем, еще будучи кардиналом Бергольо. Мерки у нас уже есть: спустя пару дней после его избрания мой кузен съездил в Ватикан, чтобы еще раз все проверить. Сам папа нам, конечно, не звонит. Сотрудники Святого Престола передают, что ему нужно", — говорит Гаммарелли.

© РИА Новости / Александр ЛогуновМастерская Лоренцо Гаммарелл в Ватикане
© РИА Новости / Александр Логунов
Мастерская Лоренцо Гаммарелл в Ватикане

Для понтифика ателье шьет без примерки. В остальных случаях обычно хватает одной примерки, но заказ можно выполнить и на расстоянии.

Уэлский кафедральный собор. Архивное фото
© Depositphotos / Valegorov
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"Иногда нам прислают мерки, но лучше, чтобы человек приходил сам. В числе наших клиентов, помимо католиков, также протестанты, православные и англикане. Заходят и священники Русской православной церкви, но не за рясами, а за материалом. Сколько у папы сутан, я не знаю, мы их никогда не считали, — улыбается портной. — Но нужны легкие сутаны на лето и более теплые — на зиму. Их как минимум две-три на сезон, всего не больше десяти. Все они сделаны из шерсти от итальянских производителей — ткань такого же высокого качества используем для других сутан", — продолжает рассказ Гаммарелли.

Обычно на изготовление сутаны с замером и примерками уходит два-три месяца. Но это не значит, что работа идет все это время — в ателье, где работают всего 15 человек, существует строгая очередь. Но когда поступает заказ от понтифика, они управляются за неделю, а остальные заказы откладываются в сторону.

Сколько стоит папская сутана

"Этого я вам сказать не могу, — смеется Гаммарелли. — Но когда выбрали Франциска, в СМИ, прежде всего итальянских, вышло множество статей, в которых говорилось о ценах на папскую сутану. Никто не угадал, даже близко".

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© AFP 2017 / Damien Meyer
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Самая простая черная сутана, пошитая в исторической мастерской, обойдется вам в 600 евро. Для этого не нужны никакие документы или проверки: заказать себе католическое облачение может любой прохожий. Разумеется, тех цветов, что есть в наличии. Но при этом стоимость даже метра высококачественной белой шерсти, из которой, как кажется, может быть сделана сутана преемника Святого Петра, Лоренцо не раскрывает.

На одну сутану нужно где-то три с половиной метра шерсти — более-менее схоже с количеством материала, необходимого для "гражданского" мужского костюма. Мерки, однако, снимать тяжелее, а сам пошив становится делом более ответственным: пиджак можно подогнать, сутана же, будучи закрытой от шеи и плеч, должна сесть сразу, иначе будут видны все недостатки пошива.

© РИА Новости / Александр ЛогуновВ мастерской Лоренцо Гаммарелл в Ватикане
© РИА Новости / Александр Логунов
В мастерской Лоренцо Гаммарелл в Ватикане

Как угадать будущего папу

В период Sede Vacante (вакантного престола) Ватикан размещает у Гаммарелли крупный заказ, одновременно давая портным возможность предвосхитить исход голосования Конклава кардиналов.

Папа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
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"Когда выбирают нового папу, у нас заказываются три сутаны маленького, среднего и большого размеров. Мы шьем их, ориентируясь на кардиналов, которые, по нашему мнению, могут стать папой. И угадываем примерно в половине случаев".

Магазин и швейная мастерская семьи Гаммарелли работают без перебоев и задержек, но, как в любом сложном деле, здесь не обходится без курьезов.

"Такого, чтобы мы не смогли сшить сутану, у нас не бывало, но случались и ошибки — к счастью, довольно редкие. Есть одна популярная история о том, как после избрания Иоанна ХХIII к нему попала сутана слишком маленького размера. И в тот момент, когда ему нужно было впервые выступать перед народом, одна из ватиканских монахинь разрезала его сутану по спине и сцепила ее булавками. Достоверность этого подтвердить невозможно, но семейная легенда гласит, что на следующий день папа Иоанн ХХIII позвонил моему деду, с которым был в прекрасных отношениях, и спросил: "Ты что сделал? Сутана мала оказалась!". Дед потом говорил, что это невозможно, потому что одна из трех сутан была сшита точно для папы — похоже, ему отвезли не тот размер", — говорит ватиканский портной.

© РИА Новости / Александр ЛогуновМастерская Лоренцо Гаммарелл в Ватикане
© РИА Новости / Александр Логунов
Мастерская Лоренцо Гаммарелл в Ватикане
Папа Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
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По его словам, раньше он учился на инженерном факультете и долгое время не думал, что будет заниматься семейным бизнесом, однако однажды, уже в зрелом возрасте попав в ателье, остался навсегда им очарован.

"Династия Гаммарелли продолжается. Подрастает уже седьмое поколение. Они пока еще дети: старшему почти 10 лет. Если кто-то из них захочет продолжить наше дело — мы всегда будем здесь", — подытоживает Лоренцо.

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