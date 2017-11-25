СМИ: в Исламабаде в ходе беспорядков пострадали свыше двухсот человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 200 человек получили ранения различной степени тяжести в ходе силовой операции полиции по разгону религиозных активистов в Исламабаде, сообщает в субботу телеканал Geo TV.

В столице Пакистана в течение недели проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, которые спровоцировали недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В полночь 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. В субботу утром полиция начала силовой разгон.

Как отмечает телеканал, 90 из 200 пострадавших составляют сотрудники полиции и бойцы спецподразделений. К настоящему времени в район Файзабад, где изначально проходила акция исламистов, стянуты дополнительные силы МВД и армии. Ранее профильные властные структуры временно заблокировали вещание частных телеканалов в Исламабаде, а также работу практически всех социальных сетей.

По данным Geo TV, обстановка в пакистанской столице по-прежнему остается напряженной. Кроме того, вскоре после начала силовой операции в Исламабаде спонтанные демонстрации в поддержку религиозных активистов вспыхнули в большинстве крупных городов на территории страны.

В частности, сейчас протесты проходят в Карачи, Лахоре, Кветте, а также в населенных пунктах Самбриал и в Сиалкотском районе пакистанской провинции Пенджаб.