КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Украинская полиция объявила в межгосударственный розыск российского бизнесмена Константина Малофеева по подозрению в финансировании ополченцев Донбасса. Как пишет издание "Украинская правда", об этом говорится в ответе начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Виталия Невгада на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

В документе говорится, что в ходе расследования якобы получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступления по части 5 статьи 260 УК Украины — "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", составлено и сообщено о подозрении.

"На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено.., а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск", — заявили в Нацполиции.

По данным издания, в июле 2014 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что главное следственное управление МВД открыло уголовное дело в отношении граждан РФ Шойгу С.К. и Малофеева К.В. по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьями, которые касаются создания незаконных военизированных или вооруженных формирований. В частности, Малофеев подозревается в пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.