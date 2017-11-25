Эрдоган рассчитывает на положительный эффект от принятых в Сочи решений

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает уже в ближайшее время увидеть "позитивные эффекты" от принятых на встрече в Сочи решений по Сирии, передает агентство Anadolu.
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.