Эрдоган рассчитывает на положительный эффект от принятых в Сочи решений

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает уже в ближайшее время увидеть "позитивные эффекты" от принятых на встрече в Сочи решений по Сирии, передает агентство Anadolu.

"Мы приняли критически важные решения, чтобы положить конец гуманитарной трагедии в Сирии. Надеюсь, что скоро мы более ясно увидим позитивные эффекты от этих решений", — заявил Эрдоган.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.