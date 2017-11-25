В пожаре в жилом доме в Испании погибла женщина, 32 человека пострадали

МАДРИД, 25 ноя – РИА Новости. Одна женщина погибла, еще 32 человека пострадали в результате пожара в жилом доме в испанском городе Гранада (автономное сообщество Андалусия), сообщила служба по чрезвычайным ситуациям.

Погибшая – 70-летняя женщина. По предварительной версии, она задохнулась от дыма, ее супругу удалось спастись. Среди пострадавших — они отравились угарным газом — трое несовершеннолетних. Их состояние не представляет опасности для жизни.

Пожар вспыхнул рано утром, когда жители дома спали, на нижнем этаже. Затем огонь перекинулся на подъезд, что затруднило эвакуацию жителей, которых пожарные вытаскивали через окна и балконы. В дальнейшем огонь распространился на шесть этажей семиэтажного здания, полностью выгорели три нижних этажа.

Причина возгорания выясняется.