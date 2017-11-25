Армия Ирака освободила от боевиков все пустынные районы на западе страны

КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Ирака в субботу полностью освободили от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) территории, расположенные между провинциями Салах-эд-Дин и Анбар в пустыне Джазира, сообщило командование иракского ополчения аль-Хашд аш-Шааби.

"Аль-Хашд аш-Шааби завершило освобождение пустынного района Джазиры, расположенного между провинциями Анбар и Салах-эд-Дин, который считался одним из самых главных укрытий ИГ*. Центр поддержки из Сирии (сейчас) идет в направлении этих провинций", — говорится в заявлении командования.

Также сообщается, что от группировки ИГ* осталась только часть на западе, в приграничном с Сирией районе, расположенном к северу от города Эль-Каим. Как отметило ополчение, в ходе операции по освобождению "были ликвидированы десятки боевиков ИГ* и обнаружены важнейшие тайные укрытия и места хранения оружия, техники и средств коммуникации".

Ранее в четверг командование совместных операций Ирака объявило о начале военной операции по зачистке от террористов ИГ* западных пустынных территорий на границе с Сирией.

После объявления 17 ноября об освобождении от боевиков последнего оплота ИГ* в стране – города Рава на западе провинции Анбар – командование армии Ирака заявило, что войска продолжат операции по преследованию боевиков ИГ*, пока вся страна не будет очищена от терроризма.

По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.

* Террористическая организация, запрещенная в России