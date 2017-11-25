Президент Египта отложил визит в Оман в связи с терактом на Синае

КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отложил официальный визит в Оман, который должен был начаться в воскресенье 26 ноября, в связи с событиями на севере Синайского полуострова, где в результате теракта в мечети погибли более трехсот и пострадали порядка 130 человек, в том числе много детей и стариков. Как сообщает сайт египетской газеты "Аль-Ахрам" со ссылкой на собственные источники, визит состоится в более поздний срок.

В субботу президент Египта также распорядился создать памятник в знак скорби по погибшим в теракте в мечети эр-Роуда. В Египте объявлен трехдневный траур.

Террористы, одетые в похожую на военную форму, на пяти джипах в пятницу подъехали к крупнейшей в Северном Синае мечети эр-Роуда, которая расположена в сорока километрах к западу от административного центра провинции города аль-Ариш. Напавших было порядка 25-30 человек. В мечети в это время находилось до пятисот молящихся. Свидетели говорят, что боевики размахивали черным флагом террористической организации "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России). Террористы окружили мечеть, расположились у дверей и окон. Перед самым началом молитвы был произведен подрыв бомбы, после чего возникла паника и люди стали выбегать на улицу, где их расстреливали из автоматического оружия.