СБУ пресекла сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов в Одесской области

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины совместно с госпогранслужбой заблокировали в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители установили, что участники группировки, в состав которой входили жители Одессы, организовали торговлю оружием в регионе. Продажа "товара" происходила во время личных контактов с клиентами", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами оружия и задержали четырех злоумышленников во время попытки продажи боевого пистолета Браунинг. Правоохранители также установили факт продажи пистолета марки "Глок-19".

По данным пресс-центра, при обысках по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 20 единиц незарегистрированного огнестрельного охотничьего и спортивного оружия, большое количество боеприпасов различного калибра.

Во время досудебного следствия устанавливаются личности всех участников группировки и происхождения оружия и боеприпасов, сообщает СБУ.