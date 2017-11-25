Бастрыкин рассказал студентам МГИМО о расследовании дела о геноциде осетин

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих признаны потерпевшими по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе лекции для студентов МГИМО о расследовании военных преступлений.

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими более 5 тысяч лиц из числа гражданского населения республики и российских военнослужащих, допрошено свыше 1 тысячи свидетелей, показания которых подтверждают факты геноцида. Признано вещественными доказательствами свыше 30 тысяч предметов и документов", — приводит слова Бастрыкина пресс-служба СК.

По его словам, в зоне конфликта обнаружены и изъяты официальные документы вооруженных сил Грузии. Кроме того, задокументированы многочисленные нарушения грузинской стороной международных договоров о принципах урегулирования грузино-югоосетинского конфликта, норм международного гуманитарного права и общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

"Последствиями вероломного вооруженного вторжения стали убийства 162 мирных жителей Южной Осетии, а также причинение вреда здоровью различной степени тяжести 255 гражданам республики", — рассказал Бастрыкин.

Он отметил, что на основании собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших министров обороны и МВД Грузии и ряда других высокопоставленных военнослужащих Грузии.

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