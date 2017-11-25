Басурин: действия ВСУ у Горловки направлены на срыв минских договоренностей

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Действия украинских боевиков в районе Горловки и на линии соприкосновения контролируемой подразделениями самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) направлены исключительно на срыв минских договоренностей, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Командование ДНР в пятницу заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенный пункт в районе Горловки. Украинские СМИ также сообщили, что украинские силовики вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе: Травневое и Гладосово. Миссия ОБСЕ в пятницу сообщила, что проверяет информацию о занятии силовиками ряда населенных пунктов в районе подконтрольной ополченцам Горловки. Позже украинские военные подтвердили, что взяли под контроль два села в нейтральной зоне Донбасса — контролируют Травневое и Гладосово.

"На горловском направлении 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ при поддержке националистов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" захватили в плен жителей двух населенных пунктов в серой зоне Гладосово и Травневое", — сказал Басурин.

Также он отметил, что были уничтожены две разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков на территории ЛНР.

"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское подразделениями ВСУ совершена неудачная попытка забросить на позиции подразделений ЛНР две диверсионно-террористические группы, в результате чего четверо силовиков погибли, двое получили ранения, один был взят в плен. Данные действия направлены исключительно на срыв минских договоренностей", — сказал Басурин.