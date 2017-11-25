"Парижского стрелка" Абдельхакима Декара приговорили к 25 годам тюрьмы

ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. "Парижский стрелок" Абдельхаким Декар признан судом виновным в нападениях на редакции СМИ во французской столице и приговорен к 25 годам тюремного заключения, сообщает агентство Франс Пресс.

Защита Декара рассматривает возможность обжаловать решение суда.

"Это тяжелое наказание", — сказал адвокат подсудимого Юго Леви.

В середине ноября неизвестный мужчина ворвался в редакцию газеты Liberation и открыл огонь по находящимся там людям, в результате чего тяжелое ранение получил ассистент фотографа. Кроме того, он проник в офис телеканала BFMTV, однако не стал стрелять, а лишь пригрозил журналистам оружием и скрылся.

Некоторое время спустя этот же человек открыл стрельбу у главного офиса банка Societe General в парижском пригороде Дефанс. После этого злоумышленник взял в заложники автомобилиста и на его машине направился в сторону Елисейских полей. Впоследствии заложник был отпущен.

Операция по поиску злоумышленника продолжалась на протяжении нескольких дней, после чего подозреваемый был задержан в департаменте О-де-Сен. ДНК Декара совпали с образцами, собранными на местах преступлений. Прокуратура Парижа 23 ноября официально предъявила ему обвинения. Прокурор Франсуа Молен сообщил, что Декар выступал против "фашистского заговора" и капитализма, а также обвинял СМИ в "манипулировании массами".