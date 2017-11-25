Президент Азербайджана выступил на саммите "Восточного партнерства"

БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Территориальная целостность Азербайджана имеет равную ценность, как и территориальная целостность любого другого государства, и должна быть восстановлена, заявил президент страны Ильхам Алиев на пленарной сессии саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Основным вызовом, с которым мы столкнулись, является продолжение оккупации Арменией наших земель. Можно сказать, что 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана свыше 20 лет находится под оккупацией Армении. В результате оккупации более одного миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, и мы подверглись политике этнической чистки", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Глава Азербайджана подчеркнул, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безусловного вывода армянских войск с азербайджанских территорий.

"Армения их не выполняет. В XXI веке сепаратизм, агрессивный сепаратизм неприемлемы. Все формы сепаратизма должны быть осуждены и ко всем проявлениям сепаратизма должен быть применен единый подход. Территориальная целостность Азербайджана имеет равную ценность, как и территориальная целостность любого другого государства, и должна быть восстановлена", — сказал он.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.