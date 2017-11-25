Киберспортсмен по ошибке пожелал вражды между Россией и Украиной

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский киберспортсмен Иван Скороход после турнира по ошибке пожелал вражды между Россией и Украиной.
Однако некоторые пользователи отметили, что в сообщении Скороход использовал не тот предлог, и в результате значение фразы получилось обратным.
"Я, конечно, понимаю, что он хотел как лучше, но это можно прочитать как пожелание мира везде, кроме наших стран", — отметил один из комментаторов.
Позже игрок добавил другой предлог для тех, кто, по его выражению, "не понял смысла фразы".