В аэропорту Вильнюса совершил аварийную посадку пассажирский самолет

ВИЛЬНЮС, 25 ноя — РИА Новости. Пассажирский самолет литовской авиакомпании GetJet Airlines, готовившийся совершить аварийную посадку в аэропорту столицы Литвы, успешно приземлился, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Агне Мажейките.

"Пассажирский самолет, на борту которого находилось 160 человек, успешно приземлился в вильнюсском аэропорту. Все в порядке", — сказала РИА Новости Мажейките.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что в 9.30 (10.30 мск) планировалась аварийная посадка самолета GetJet Airlines после обнаружения в нем небольших повреждений.

Как добавляла пресс-служба, самолет в 7.19 (8.19 мск) направлялся из Вильнюса в Хургаду, однако из-за обнаруженных технических повреждений он был вынужден развернуться и вернуться обратно в Вильнюс.

Как говорится на сайте авиакомпании GETJET Airlines, в ее распоряжении находятся пять самолетов Boeing 737. Первый полет самолеты авиакомпании совершили 25 мая 2016 года.