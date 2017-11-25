НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя — РИА Новости. Москва рассматривает возможность внесения в 2018 году на рассмотрение Генассамблеи ООН новой коллективной резолюции по информационной безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Мы рассматриваем возможность внесения в следующем году совместно со всеми заинтересованными странами на рассмотрение Генассамблеи ООН новой коллективной резолюции по информационной безопасности", — сказал Крутских, выступая на Международной конференции по вопросам кибербезопасности, которая проходила 23-24 ноября в Нью-Дели.

По его словам, в этой резолюции могли бы быть сформированы нормы, правила и принципы ответственного поведения государств, а также конкретные положения по механизмам дальнейших переговоров в рамках ООН по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).

В основу данного документа, отметил Крутских, могли бы лечь уже согласованные международным сообществом в рамках ООН и ОБСЕ полезные нормы ответственного поведения государств, а также меры доверия.

"Внесение этого документа на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН позволило бы нам заложить прочную основу для формирования глобальной и поистине универсальной системы МИБ и подключить к выработке этих жизненно важных международных договоренностей практически все страны-члены ООН", — сказал спецпредставитель президента РФ.

В свете этого, резюмировал он, заинтересованные страны могли бы договориться "окончательно и в деталях" относительно применимости международного права. "В заключение хочу подчеркнуть: Россия уверена в себе. Мы знаем свои возможности. Ни перед кем заискивать не собираемся и не будем", — подчеркнул Крутских.