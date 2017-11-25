Военные Китая провели танковые маневры на базе в Джибути, сообщили СМИ

ПЕКИН, 25 ноя — РИА Новости. Командование военно-морского логистического центра Народно-освободительной армии Китая в Джибути провело танковые маневры в режиме реального боя, сообщает газета China Daily.

Сообщается, что в учениях, которые состоялись в четверг, были задействованы несколько самоходных противотанковых орудий и БМП, дислоцированных на базе. Главной целью учений стала проверка боеспособности войск, а также их адаптация к местным условиям.

Военные маневры прошли на фоне визита президента Джибути Исмаила Омара Гелле в Китай. Ранее в четверг стороны подписали рамочное соглашение о предоставлении Китаем льготных кредитов правительству Джибути.

Китай объявил о начале строительства военной базы в Джибути, которую называет логистическим центром, в феврале 2016 года. Торжественная церемония открытия военно-морского логистического центра НОАК в Джибути на Африканском роге состоялась 1 августа этого года. Власти КНР не сообщают о численности персонала, который намерены там разместить, однако в прессе появилась информация о том, что на базе будут дислоцированы около 10 тысяч человек.

Ранее представитель министерства обороны КНР У Цянь заявлял, что объект будет в основном использоваться для патрульных миссий, гуманитарных операций, отдыха и снабжения персонала, который проводит операции в Аденском заливе и вблизи Сомали.

За последние годы инвестиции Китая в Джибути непрерывно растут. В числе проектов, финансируемых Китаем, создание зоны свободной торговли в Джибути, строительство которой началось в январе этого года. С общим объемом инвестиций в 340 миллионов долларов ЗСТ считается самой большой в своем роде на всем африканском континенте.