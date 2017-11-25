Time опроверг заявление Трампа о предложении снова стать "человеком года"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский журнал Time опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали снова стать "человеком года".

Ранее глава Белого дома написал в Twitter, что редакция издания позвонила ему и сообщила, что, возможно, он, как и в прошлом году, снова станет "человеком года" по версии Time. По словам американского лидера, за это ему бы пришлось давать интервью и участвовать в фотосессии, и он решил отказаться.

"Президент неверно полагает то, каким образом мы выбираем "человека года". Time не комментирует свой выбор до публикации, которая произойдет 6 декабря", — говорится в сообщении на странице Time в Twitter.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) 25 ноября 2017 г.

Согласно опросу на сайте Time, в списке возможных кандидатов на это звание в 2017 году по версии читателей лидирует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.​

В 2015 году Трамп критиковал журнал из-за того, что издание выбрало "человеком года" Ангелу Меркель. Однако на следующий год он сам получил это звание, обойдя экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно, начиная с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи.

Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.