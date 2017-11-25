Президенту Бразилии сделали успешную ангиопластику на сердце

МЕХИКО, 25 ноя – РИА Новости. Президенту Бразилии Мишелу Темеру в пятницу вечером была сделана успешная ангиопластика трех коронарных артерий с установкой стента, сообщила администрации главы государства.

Операция была проведена в Сирийско-ливанском госпитале в Сан-Паулу, куда Темер лег в тот же день. Канал Globo уточняет, что президенту предстоит оставаться в больнице для восстановления в течение двух дней. Кроме того, Темер прошел обследование на предмет состояния здоровья после сделанной в конце октября урологической операции на простате.

Информация о частичной закупорке коронарных артерий у Темера появилась в начале октября. Изначально операция планировалась тогда же, однако была перенесена из-за голосования по предъявлению обвинений в коррупции президенту. В итоге обвинения нижней палатой Национального конгресса были отвергнуты.