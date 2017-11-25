Кадыров назвал "псами ада" террористов, напавших на мечеть в Египте

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в Египте, в котором погибли 235 человек, 130 получили ранения. Он назвал организаторов и исполнителей атаки "псами ада". Об этом он написал в Instagram.

"Проклятые Всевышним Аллахом и Его Посланником Мохаммадом, псы Ада совершили в мечети теракт, а затем открыли огонь по оставшимся в живых… Сегодня террористы сделали вдовами сотни женщин, сиротами тысячи детей. Сами они будут гореть в пламени Вечного Ада. Пусть будут тысячи раз прокляты те, кто поддерживает террористов, как бы они себя не называли, какими бы громкими именами и идеями не прикрывались. Ответная реакция египетских властей и их союзников должна быть немедленной, жёсткой, жестокой, сравнимой с содеянным бандитами в мечети", — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что власти республики не собираются церемониться с террористами. "Наши действия будут очень чувствительными и масштабными. Мы никому не позволим даже помышлять о нарушении мира и стабильности в Чечне", — добавил он.

В пятницу на севере Синайского полуострова боевики ворвались в мечеть во время молитвы и взорвали бомбу. Другая группа террористов открыла стрельбу по выбегающим из мечети людям и машинам скорой помощи.