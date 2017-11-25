Президент Бразилии проходит обследование на сердце

МЕХИКО, 25 ноя – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в пятницу вечером прибыл в Сирийско-ливанский госпиталь Сан-Паулу для проведения обследования на сердце.

"Визит к врачам послужит для того, чтобы определить, нужна ли возможная катетеризация (обследование сердца при помощи катетеров)", — приводит аргентинский портал Diario Jornada заявление представителя правительства Бразилии.

Также Темеру будет проведено обследование на предмет состояния после сделанной в конце октября урологической операции на простате.

Источники агентства Telam отмечают, что на выходные Темер планирует вернуться в Бразилиа и провести ряд консультаций в связи с предстоящим голосованием по одному из важнейших для правительства вопросов – пенсионной реформе.