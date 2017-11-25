Премьер Канады осудил теракт в Египте

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил террористическую атаку, совершенную в мечети в Египте в пятницу, и подтвердил готовность оказать стране любую необходимую помощь.

"Канада осуждает эту атаку и стоит плечом к плечу с народом Египта в это тяжелое время. Мы предлагаем полную поддержку египетскому правительству и продолжим сотрудничать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы искоренить насильственный экстремизм", — говорится в заявлении премьера.

Трюдо также выразил соболезнования всем родственникам и друзьям погибших и призвал международное сообщество "противостоять ненависти с помощью продвижения ценностей многообразия и мира".

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.