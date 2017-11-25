МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Турецкий суд освободил под залог бывшего британского солдата Джо Робинсона, который участвовал в боях против боевиков террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии на стороне курдских формирований, сообщает газета Guardian.

Ранее 23-летний британец Джо Робинсон был задержан в июле на турецком курорте Дидим вместе с гражданкой Болгарии Мирой Рожкан (Mira Rojkan) и ее матерью. Турецкие власти позднее отпустили двух женщин, однако арестовали Робинсона по обвинению в участии в террористической организации.

Как подтвердили изданию родственники британца, в пятницу турецкий суд решил освободить Робинсона после нескольких месяцев заключения под залог. Он должен оставаться в стране на время следствия. Сам Робинсон отрицает предъявленные ему обвинения.

Робинсон в 2012 году служил в Афганистане в составе британских войск. Он присоединился к борьбе против ИГ в 2015 году. Через пять месяцев он вернулся на родину и его арестовали в аэропорту Манчестера по подозрению в преступлениях, связанных с терроризмом. Потом он находился под надзором полиции, но против него не было выдвинуто обвинений. Сам Робинсон заявлял, что "очень горд борьбой с ИГ".

Рабочая партия Курдистана (РПК) признана террористической группировкой в Турции, США и Евросоюзе. При этом Турция считает, что сирийские курды также связанны с РПК. Анкара неоднократно подчеркивала ранее, что целью сил самообороны сирийских курдов (PYD) является не борьба с ИГ, а "утверждение беззакония как свершившегося факта и изменение демографической структуры региона".

*Террористическая организация, запрещенная в России