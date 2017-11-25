СМИ: аргентинский активист Мальдонадо погиб, захлебнувшись в воде

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вскрытие тела аргентинского активиста Сантьяго Мальдонадо показало, что причиной его гибели стало "удушение вследствие утопления" и переохлаждение, сообщает издание Gaceta.

По данным издания, также на теле обнаружили следы ударов или других телесных повреждений. Тело молодого человека пролежало в реке Чубут в южной части Аргентины 72 дня.

"Дата смерти не точная. Мы не можем заключить, как или когда погиб Сантьяго, но он всегда находился в одном и том же месте, в той же реке", — приводит издание слова адвоката семьи Мальдонадо Вероники Эредии.

Адвокат также призвала продолжить расследование гибели Мальдонадо, которая, по ее словам, связана с "насильственным исчезновением, которое привело к смерти". "То, чего мы просим — это беспристрастное расследование, которое еще не началось", — приводит телеканал Telesur слова Эредии.

Издание Voz отмечает, что вскрытие проводили 28 специалистов, которые пришли к полному согласию относительно результатов.

Ранее сообщалось, что тело Мальдонадо, который пропал в начале августа, нашли в конце октября в реке. Эксперты установили его личность и отметили, что Мальдонадо утонул, а на его теле нет следов насилия.

Ранее десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста на главной площади Буэнос-Айреса Plaza de Mayo ("Площадь мая") после исчезновения 28-летнего Сантьяго Мальдонадо в августе в ходе акции протеста. Демонстранты собрались напротив президентского дворца и призывали найти Мальдонадо. Отмечалось, что родственники молодого человека обвиняют правительство в том, что оно позволило полиции "насильно" увезти Мальдонадо с акции протеста. Власти отрицают причастность к инциденту.