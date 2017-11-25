Премьер Грузии прибыл в Батуми, где 11 человек погибли при пожаре

ТБИЛИСИ, 25 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл из Брюсселя в Батуми, где при пожаре в гостинице "Леогранд" погибли 11 человек, в том числе иностранцы, сообщает пресс-служба правительства.

Квирикашвили принимал в Брюсселе участие в саммите "Восточного партнерства".

Пожар возник в пятницу вечером. По данным грузинского Первого канала, он начался в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия". Все они были эвакуированы и не пострадали. По данным МВД, прокуратура начала расследование, предварительно основной причиной гибели людей считается несоблюдение норм безопасности: у здания не было пожарной лестницы.

"Премьер-министр возвращался из Брюсселя в Тбилиси, однако после получения информации об инциденте сменил маршрут и отправился в Батуми", — заявили в пресс-службе журналистам.

По данным грузинских ТВ, Квирикашвили в эти минуты находится в больнице, куда доставлены десятки пострадавших.

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