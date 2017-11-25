Информация о минировании аэропортов на Украине не подтвердилась

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила о завершении проверки сообщений о минировании аэропортов, ни одно из них не подтвердилось.

"В настоящее время проверки в аэропортах и ​​двух торговых центрах завершены. Информация о заминировании не подтвердилась, поэтому их работа восстановлена", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, сотрудники нацполиции провели проверку в аэропортах Одессы, Винницы, Запорожья, Днепра, Ивано-Франковска и Киева. "Кроме того, осматривались на предмет обнаружения взрывчатых веществ торговые центры в городах Винница и Львов, а также одна из станций столичного метрополитена", — добавляется в сообщении.