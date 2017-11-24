В Киеве полиция проверяет все станции метро из-за сообщений о минировании

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Полицейские проводят проверку на всех станциях киевского метрополитена из-за информации о минировании, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве.

"Столичные правоохранители проверяют информацию о минировании метрополитена… Усилия сотрудников полиции направлены на проведение тщательного осмотра всех станций киевской подземки и прилегающей к ним территории", — говорится в сообщении полиции в Facebook

По данным ведомства, информация поступила в 19.10 мск, работники полиции метрополитена проводят тщательный осмотр объектов.

Позже пресс-служба киевского метрополитена сообщила, что станция метро "Сырец" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

"Станция "Сырец" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании", — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

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