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Русские и немцы научились работать при сложном бэкграунде, заявил эксперт

20:2124.11.2017
04330
© Фото : предоставлено офисом Гернота ЭрлераУполномоченный правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству и председательству Германии в ОБСЕ, депутат бундестага Гернот Эрлер. Архивное фотоУполномоченный правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству и председательству Германии в ОБСЕ, депутат бундестага Гернот Эрлер. Архивное фото
© Фото : предоставлено офисом Гернота Эрлера

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Русские и немцы научились эффективно работать вместе и при сложном политическом бэкграунде, заявил РИА Новости координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного пространства при правительстве ФРГ Гернот Эрлер, который принял участие в работе 16-го форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог".

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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"Мы научились эффективно работать вместе и при сложном политическом бэкграунде. Нам это удается. В 2014 году мы пропустили встречу, теперь нужно понемногу сближаться, возможно, не в содержательных вещах, например, в вопросах Крыма, украинской политики изменений не будет, но нам удалось, несмотря на разногласия, находить темы, по которым мы можем продуктивно обмениваться мнениями, и это приносит удовольствие", — сказал Эрлер, который возглавляет рабочую группу "Гражданское общество" на форуме "Петербургский диалог".

По словам Эрлера, темой его рабочей группы на нынешнем форуме звучала как "Интеграция. Общественное участие. Достоинство человека" и была посвящена социализации лиц с ограниченными возможностями. По словам эксперта, на заседании группы "присутствовали специалисты и высококвалифицированные референты". При этом "с обеих сторон не звучали поучения, это был действительно обмен опытом", сказал координатор межобщественного сотрудничества с Россией.

Флаг Германии. Архивное фото
© Flickr / tjuel
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"Сегодня утром у нас состоялась премьера: три рабочих группы работали вместе. Это были рабочие группы "Гражданское общество", "СМИ" и "Церкви в Европе". Такого раньше не было, но это было очень успешно. Каждая группа выставила своих референтов. В зале было тесновато, но обмен был очень интенсивный. Для меня это было одной из вершин сегодняшнего форума "Петербургский диалог", — рассказал Эрлер.

Он добавил, что эксперты остались "глубоко удовлетворены проделанной работой, несмотря на политические сложности, которые, конечно, тоже всплыли в разговоре, например, касательно изменений в законе об иностранных агентах".

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Шестнадцатое пленарное заседание форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" открылось в четверг в Берлине. В нем принимают участие почти 300 представителей экономической, научной и культурной элиты обеих стран. Тема нынешнего форума: "Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии". Среди участников 16-го "Петербургского диалога" — министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Его цель — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.

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