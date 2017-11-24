ОАЭ осудили теракт в мечети в Египте

ДУБАЙ, 24 ноя — РИА Новости. МИД ОАЭ резко осудил теракт, совершенный во время пятничной молитвы в мечети к западу от города эль-Ариш в Египте.

Согласно заявлению МИД, ОАЭ "жестко осуждает и отвергает этот теракт, который противоречит человеческим ценностям и принципам", исламу и другим религиям.

"Это ужасное преступление отображает уродливое лицо терроризма, который не уважает человеческий дух и святость мест для молитв", — говорится в сообщении.

ОАЭ также призвали к международному сотрудничеству для борьбы с терроризмом и лишения его источников финансирования.

"ОАЭ выражает полную солидарность и поддержку Египту в его борьбе против этого серьёзного преступления", — отметил МИД ОАЭ.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали. Очевидцы сообщают, что общее число молившихся в мечети могло составить порядка 500 человек.