Сейм Польши отправил на доработку законопроект, изменяющий порядок выборов

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Сейм Польши отправил на доработку проект закона, изменяющий порядок выборов органов местного самоуправления, передает корреспондент РИА Новости.

Сейм, проголосовав, согласился с предложением оппозиции и направил проект закона на доработку в профильную комиссию.

Среди изменений самыми существенными являются ограничение двумя сроками полномочий войтов (руководителей сельских территориальных единиц) и мэров городов. Кроме того, организацию выборов теперь возьмет на себя Государственная избирательная комиссия — таким образом чиновники, претендующие на руководящий пост, не смогут заниматься подготовкой выборов самостоятельно.

Также процесс голосования, в соответствии с законопроектом, будет транслироваться в интернете в прямом эфире, а на избирательных участках установят прозрачные урны.

Реформа местного самоуправления, о возможности проведения которой еще в начале 2017 года заявил лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, ранее встретила резкую критику со стороны оппозиции. Глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Нойман назвал предложение "атакой на местные органы самоуправления", а лидер партии Гжегож Схетына обвинил Качиньского в стремлении к централизации власти и пообещал сделать все, чтобы не допустить этого.

Вопрос данной реформы неоднократно поднимался в ходе массовых акций протеста, проходивших в Польше в течение года по различным поводам — от намерения властей ужесточить законодательство об абортах до "антипольских" выступлений членов правящей партии.