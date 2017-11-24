Генсек НАТО осудил теракт в Египте

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил "варварский теракт" в Египте.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным государственного египетского телевидения, число жертв теракта возросло до 235 человек, пострадали 130 человек.

"Я осуждаю эту варварскую террористическую атаку", — написал Столтенберг в Twitter.