Аэропорт "Киев" эвакуирован из-за сообщения о минировании одного из зданий

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт "Киев" эвакуирован из-за сообщения о минировании одного из зданий, сообщили в пятницу РИА Новости в справочной службе аэропорта.

"Поступил звонок о минировании одного из зданий аэропорта. Была эвакуация. Правоохранители проверяют все помещения аэропорта", — сказали в справочной службе.

Вместе с тем в службе не смогли ответить на вопрос, задерживаются ли в связи с эвакуацией какие-либо рейсы.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержек рейсов нет.