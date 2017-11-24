МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские парламентарии примут решение об участии в заседании Президентского комитета ПАСЕ после получения официального приглашения, заявил РИА Новости в пятницу глава Международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что Президентский комитет Ассамблеи намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы.

"Пусть сначала придет приглашение, и в нем будет изложен круг вопросов, которые предлагается обсудить. После этого мы определим нашу реакцию", — сказал Косачев.

Он отметил, что Тини Кокс является членом Президентского комитета и главой одной из фракций ПАСЕ. По словам Косачева, для парламентариев РФ важна позиция всех членов Президентского комитета.