Толстой назвал условие для приезда российской делегации на комитет ПАСЕ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Делегация РФ готова поехать в Париж в декабре на комитет ПАСЕ для обмена мнениями о будущем Совета Европы (СЕ), если будет приглашение, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

Ранее в пятницу глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что президентский комитет ПАСЕ намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем СЕ.

"Пригласят — поедем", — прокомментировал возможную поездку Толстой РИА Новости.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.