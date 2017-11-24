Нового лидера Зимбабве призвали вернуть верховенство права

ЖЕНЕВА, 24 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная комиссия юристов (МКЮ) призывает нового президента Зимбабве незамедлительно восстановить в стране верховенство закона и не допустить вмешательство армии в управление государством, говорится в заявлении МКЮ, распространенном в пятницу.
Он отметил, что национальная армия Зимбабве также должна теперь воздерживаться от любого вмешательства в управление страной. До этого действия армии, по мнению Тсунги, можно было расценивать "как опасный прецедент для Зимбабве и региона, когда позволялось или оправдывалось подобное вмешательство".
Ранее военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны Роберта Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживали его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. В итоге Мугабме официально заявил о своей отставке.
Международная комиссия юристов является негосударственной организацией, работающей в сфере международного права. В ее состав входят 60 судей и адвокатов из разных стран, в том числе, юристы из Венесуэлы, Великобритании, США, Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины, Чили, Голландии, Узбекистана, России и других. Благодаря деятельности МКЮ в 1998 году был создан Международный уголовный суд. В настоящий момент исполняющим обязанности президента МКЮ является представитель США Роберт Голдман.