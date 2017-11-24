Нового лидера Зимбабве призвали вернуть верховенство права

ЖЕНЕВА, 24 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная комиссия юристов (МКЮ) призывает нового президента Зимбабве незамедлительно восстановить в стране верховенство закона и не допустить вмешательство армии в управление государством, говорится в заявлении МКЮ, распространенном в пятницу.

"События последних дней отдаляют Зимбабве от десятилетий авторитарного правления, наполненного нарушениями прав человека. Новое руководство должно вместе с жителями Зимбабве не упустить уникальный момент, чтобы развернуть свое правление в сторону верховенства права", — заявил директор африканских программ МКЮ Арнольд Тсунга.

Он отметил, что национальная армия Зимбабве также должна теперь воздерживаться от любого вмешательства в управление страной. До этого действия армии, по мнению Тсунги, можно было расценивать "как опасный прецедент для Зимбабве и региона, когда позволялось или оправдывалось подобное вмешательство".

Ранее военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны Роберта Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживали его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. В итоге Мугабме официально заявил о своей отставке.

В пятницу в должность президента Зимбабве вступил бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Он будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.

Международная комиссия юристов является негосударственной организацией, работающей в сфере международного права. В ее состав входят 60 судей и адвокатов из разных стран, в том числе, юристы из Венесуэлы, Великобритании, США, Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины, Чили, Голландии, Узбекистана, России и других. Благодаря деятельности МКЮ в 1998 году был создан Международный уголовный суд. В настоящий момент исполняющим обязанности президента МКЮ является представитель США Роберт Голдман.