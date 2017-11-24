Вооруженные силы Украины в декабре проанализируют учения "Запад-2017"

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в декабре проведут закрытую конференцию, на которой проанализируют прошедшие российско-белорусские военные учения "Запад-2017", заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко в интервью украинскому изданию "Тыждень.ua", опубликованном в пятницу.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

"По итогам этих учений у нас на декабрь запланирована конференция, на которой будут подробно рассмотрены все вопросы, в частности, будут анализироваться эти учения и соответствующие действия для повышения наших возможностей в противостоянии широкомасштабной агрессии", — цитирует Муженко издание.

Конференция будет проходить в закрытом режиме, поскольку это вопросы национальной безопасности, боеспособности и боеготовности Украины, приводит издание слова Муженко.

Ранее ряд стран, в том числе Украина, Польша и прибалтийские республики, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений "Запад-2017". Москва и Минск в ответ на озабоченность западных стран напомнили о плановости маневров и о том, что пригласили на учения зарубежных наблюдателей. При этом заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.