Четыре человека погибли при нападении боевиков на миротворцев в Мали

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Три миротворца ("голубые каски") миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и один военнослужащий вооруженных сил Мали погибли в пятницу в результате нападения боевиков на северо-востоке страны.

Согласно коммюнике MINUSMA, столкновение произошло в регионе Менака. Сотрудники миссии ООН и военные осуществляли операцию "по защите гражданского населения региона" и оказывали необходимую медицинскую помощь местным жителям.

"По предварительным данным, во время атаки погибли три "голубые каски" MINUSMA, еще несколько получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Также во время операции погиб один военнослужащий вооруженных сил Мали, еще один получил ранения", — говорится в заявлении.

В ходе столкновения также "были ликвидированы несколько боевиков", говорится в коммюнике.