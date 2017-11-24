Испанская партия Podemos отрицает обвинения в финансировании Москвой

МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости. Испанская партия Podemos категорически отрицает обвинения в том, что получает финансирование от российских властей, заявил представитель партии в парламентской комиссии по национальной безопасности Рафаэль Майораль.

В четверг в комиссии прошли слушания с участием эксперта института Elcano Миры Милошевич-Хуаристи (Mira Milosevich-Juaristi), на котором был представлен доклад, где утверждается, что Россия проводит в Испании кампанию, направленную на дезинформацию общественного мнения по поводу событий в Каталонии. Кроме того, в докладе говорится, что партия Podemos получает финансирование от российских властей, но никаких подтверждений этому не приводится. "Кремль рассматривает Испанию как умеренную страну, что до сих пор ее избавляло от кибератак или прямого вмешательства в ее институты. Однако, согласно статье в журнале The Economist , партия Podemos получает финансирование Кремля, как и другие популистские европейские партии, хотя будет сложно найти доказательства этому, поскольку речь идет о непрозрачном финансировании", — говорится в докладе.

"Произошедшее в комиссии по национальной безопасности – позор. Были представлены доклады Королевского института Elcano, направленные против Podemos", — написал Майораль в Twitter.

"Мы крайне удивлены теми докладами, которые были представлены. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы в этой парламентской комиссии нам сказали, находимся ли мы в состоянии войны с Россией. Это первый вопрос, который требует разъяснения", — заявил Майораль на слушаниях. Видео его выступления размещено в Twitter.

Он назвал данные доклада "крайне серьезными для национальной безопасности страны, тем более что они исходят" из Elcano – одного из ведущих мировых аналитических центров.

Партия Podemos выступает за территориальную целостность Испании, однако считает, что Мадрид должен дать возможность жителям автономного сообщества Каталония провести законный референдум по вопросу независимости.

К вопросу о достоверности



Представитель Podemos напомнил, что институт Elcano оказывал влияние на мировое общественное мнение о возможном использовании правительством Саддама Хусейна оружия массового поражения. "Я хочу спросить: эти доклады столь же достоверны, как те, где вы заявляли не только о наличии оружия массового поражения в Ираке, но и возможности, что Ирак будет его использовать против Запада?" — задал вопрос Майораль.

Он заявил, что подобные доклады, в которых "не приводится ни одного доказательства", "являются частью неприемлемой интоксикации в демократической стране", что представляет собой "нападение на политический плюрализм". Свобода информации, сказал политик, является одним из основных принципов демократии в Испании и в мире.

Представитель Podemos также обратил внимание, что в докладе содержатся данные только об освещении каталонского кризиса российскими СМИ, но нет данных об освещении в СМИ других странах. Майораль напомнил, что статьи о действиях испанской полиции на некоторых избирательных участках во время референдума в Каталонии 1 октября были на первых полосах всех мировых СМИ. "Это не был скандал в России, это был мировой скандал", — сказал он.

В качестве аргумента в докладе приводится цифра — увеличение на 2000% упоминаний Каталонии в российских СМИ и соцсетях в конце сентября, что, согласно данным доклада, произошло из-за использования фальшивых аккаунтов.

Милошевич заявила, что "Россия находится в состоянии информационной войны с Испанией и с другими европейскими странами", но признала, что "не существует вещественных доказательств или информационных следов, что она была санкционирована президентом Владимиром Путиным или членами его кабинета".

Испанцы могут сами сравнить



Представитель оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Антонио Эрнандо на слушаниях открыто обвинил Россию в развязывании "кампании по дезинформации" о ситуации в Испании. "Когда ходит как утка, летает как утка, плавает как утка и крякает как утка, это обычно утка, а не муравьед", — заявил Эрнандо на слушаниях.

Эрнандо заявил при этом, что не поддерживает принятие мер по ограничению работы российских СМИ, но отметил, что важно "не молчать".

Социалист призвал граждан самим оценить, было ли освещение российскими СМИ, в частности телеканалом RT и агентством Sputnik, более или менее объективным, чем такими западными СМИ, как The New York Times, El País или BBC, которые "также публиковали информацию, которая нам не нравилась, но мы уверены, что им никто не давал никаких установок".

В последнее время ряд испанских изданий обвиняют российские СМИ, в частности телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

Москва ранее призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании". Позже Дастис выразил уверенность, что ситуация с подозрительным трафиком не приведет к кризису в отношениях между странами.

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании.