На Украине посчитали процент нелегальных перевозок из Крыма

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Транспортные перевозки от расположенных на границе с Крымом пропускных пунктов в украинские города на 95% нелегальные, поскольку легальных перевозчиков нет, заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов.

Украина в 2015 году прекратила товарооборот с Крымом, за исключением социально значимых продуктов. Запрет также не коснулся ввоза на Украину стратегически важных товаров для экономики и безопасности станы. Решение не запрещает ввоз в Крым гуманитарной помощи, оказываемой международными гуманитарными организациями в соответствии с перечнем, утвержденным министерством социальной политики.

"К сожалению, на сегодня все перевозки с контрольно-пропускных пунктов (на границе с Крымом – ред.) в города материковой части Украины нелегальны на 95%",- сказал Гданов на пресс-конференции в пятницу.

По его ловам, представительство президента Украины по Крыму разработало концепцию логистики.

"Мы можем остановить в течении суток всех "нелегалов", но нет легальной перевозки",- сказал Гданов, добавив, что, в соответствие с законодательством, транспортные перевозки должна осуществлять область, граничащая с Крымом.

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