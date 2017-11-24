На Украине посчитали процент нелегальных перевозок из Крыма

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Транспортные перевозки от расположенных на границе с Крымом пропускных пунктов в украинские города на 95% нелегальные, поскольку легальных перевозчиков нет, заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов.
"К сожалению, на сегодня все перевозки с контрольно-пропускных пунктов (на границе с Крымом – ред.) в города материковой части Украины нелегальны на 95%",- сказал Гданов на пресс-конференции в пятницу.
По его ловам, представительство президента Украины по Крыму разработало концепцию логистики.
"Мы можем остановить в течении суток всех "нелегалов", но нет легальной перевозки",- сказал Гданов, добавив, что, в соответствие с законодательством, транспортные перевозки должна осуществлять область, граничащая с Крымом.
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